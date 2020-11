Selvaggia Lucarelli querelata da Vincenzo De Luca: "Ma come, quello che insulta anche i passerotti?"

28 novembre 2020 a

No, a Vincenzo De Luca non piacciono troppo le critiche. Lo conferma Selvaggia Lucarelli, che su Twitter dà conto della querela incassata dal governatore della Campania in seguito a un articolo per certo non troppo tenero nei confronti dello "sceriffo". Cinguetta la Lucarelli: "Vincenzo De Luca, quello che insulta pure i passerotti sul ramo di pesco, mi ha querelata per un articolo ironico - premette -. Per giunta credo abbia querelato l’ultima giornalista che ogni tanto lo difende(va) pure. A me il lanciafiamme!", conclude Selvaggia Lucarelli. Insomma, dopo l'articolo e le battute su Twitter, il duello tra De Luca e la giornalista si sposta in tribunale.

