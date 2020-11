La Vita in Diretta, Milly Carlucci e il segreto di Raimondo Todaro: "L'ho saputo solo oggi, la bomba di antidolorifico non ha funzionato"

23 novembre 2020 a

Milly Carlucci è intervenuta a La Vita in Diretta - la trasmissione condotta su RaiUno da Alberto Matano - per affrontare il caso che si è scatenato dopo la finale di Ballando con le stelle. Raimondo Todaro è apparso deluso e frustrato per il quarto posto con Elisa Isoardi, tanto da arrivare anche a litigare con Paolo Conticini e Selvaggia Lucarelli via social. La Carlucci è intervenuta in sua difesa per spiegare il motivo alla base del suo forte nervosismo: “Abbiamo scoperto solo oggi che ha fatto la finale di Ballando con un alluce fratturato. L’alluce è il dito che ti regge… Se lo è fratturato durante le prove ma non lo ha voluto dire a nessuno, neanche io lo sapevo. Per poter ballare si è fatto una bomba di antidolorifico”. Che però non ha funzionato, stando a sentire la Carlucci: “Me lo ha confessato oggi pomeriggio. Era nervoso per questo, quando l’ho visto ballare mi sono chiesto se fosse successo qualcosa”.

