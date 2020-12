Mes, Paolo Becchi contro il M5s: "Beppe Grillo scomparso, ma Casaleggio non dice niente?"

02 dicembre 2020 a

a

a

"Il M5S si è presentato agli elettori con un programma votato dagli iscritti in cui si ribadiva la necessità non di riformare il MES ma di eliminarlo. Può cambiare idea ma la decisione va sottoposta agli iscritti e va votata rispettando le regole del MoVimento". Così Paolo Becchi commenta l'attuale situazione dei grillini spaccati sul Mes, in vista del voto del 9 dicembre in Parlamento. Becchi, su Twitter, poi scherza anche sull'assenza ormai perenne nelle decisioni politiche dei cinquestelle di Beppe Grillo: "Poiché l‘Elevato ormai non svolge più il suo ruolo di garante toccherebbe credo a Davide Casaleggio chiedere il rispetto delle regole. Anche Di Battista dovrebbe far sentire la sua voce. Se non ora quando?", commenta il politologo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.