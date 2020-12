Stasera Italia, Cottarelli contro Conte: "Non spiega le regole, mi sento suddito e non cittadino"

03 dicembre 2020 a

a

a

Il vizietto di Giuseppe Conte. In collegamento con Stasera Italia su Rete 4, Carlo Cottarelli commenta a caldo il discorso con cui il premier ha illustrato agli italiani il Dpcm su Natale e Capodanno. "Ha fatto quello già fatto in passato. Ha detto: ecco queste sono le regole, ma senza spiegarle. Questa cosa di non spiegare perché si prendono certe decisioni puntuali mi fa sentire più un suddito che un cittadino".

Video su questo argomento "Spostamenti vietati, ma vi ricordo una cosa". Conte ci prende in giro? Dpcm Natale, la sua "gentile concessione" | Video

"Su cose fondamentali - spiega l'ex commissario alla spending review -, come il divieto di spostarsi da un comune all'altro, perché non l'ha spiegata? Ecco, io vorrei essere trattato da cittadino, non a suddito".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.