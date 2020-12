Peter Gomez sbrocca contro Vincenzo De Luca a Tagadà: "La sanità campana un'eccellenza? Put*** clamorosa"

04 dicembre 2020 a

Peter Gomez si sbottona. A Tagadà, il programma di La7, il direttore del Fattoquotidiano.it se la prende con Vincenzo De Luca: "La sua comunicazione è muscolare, è servita nei mesi di lockdown in cui la Campania di fatto non era stata colpita dal coronavirus". E ancora: "Continuava a ripetere che la sanità campana era un'eccellenza in tutto il mondo. Insomma - e qui la frecciata che strappa un sorriso alla conduttrice Tiziana Panella - , una putt*** clamorosa". La Campania infatti esce da cinque anni di commissariamento e "non sta - è il pensiero di Gomez - benissimo". Nonostante questo il piddino ha vantato in questi mesi una gestione della pandemia a dir poco esemplare.

Per il giornalista però le bugie hanno funzionato giusto in campagna elettorale. Il motivo è scontato, "gli elettori vogliono sentirsi dire quello che fa piacere loro". Eppure la situazione nella regione governata dal dem è cambiata. La seconda ondata non ha graziato nemmeno la Campania e De Luca cosa ha fatto se non puntare il dito contro gli altri? "La scorsa settimana - conclude Gomez - il governatore se l'è presa con i medici. Risultato è che un capo che se la prende con i suoi sottoposti è veramente al suo ultimo passo".

