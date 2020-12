Alberto Zangrillo da Peter Gomez: “Ultima volta in tv, poi mi vedrete solo lì", spegne le telecamere

04 dicembre 2020 a

“È l’ultima volta che mi vedrete sul piccolo schermo”. Alberto Zangrillo lo ha annunciato a Peter Gomez nel corso de La Confessione, la trasmissione che andrà in onda su Nove questa sera alle 22.45. Nel frattempo sono circolate diverse anticipazioni, compresa quella in cui il primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano ha svelato che questa è stata l’ultima ospitata in televisione che ha accettato di fare. “Sono molto più utile al fianco di un malato che non di fronte a una telecamera”, ha spiegato Zangrillo che poi ha aggiunto: “Lascio questo posto, questo spazio ad altri che sono più bravi di me a comunicare. Mi dimentico di tutti ma non mi voglio dimenticare dei miei malati”. Inoltre nel corso della trasmissione Zangrillo ha chiarito che, nonostante sia famoso per essere il medico di Silvio Berlusconi, in Forza Italia c’è chi lo osteggia apertamente: “Ci sono alcuni cialtroni che, anche recentemente come ormai fanno da 20 anni, hanno provato a mettere qualche chiodo sulla mia strada. L’importante è che poi alla fine queste persone scompaiono e io non mi metto sul loro piano”.

"Quei cialtroni in Forza Italia lo fanno da 20 anni". Alberto Zangrillo, uno sfogo pazzesco: ciò che non aveva mai confessato

