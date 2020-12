Matteo Salvini travolto dagli insulti, il video: "Sei una me***, uguale po***". E lui: "Neuroni ne abbiamo?"

05 dicembre 2020 a

a

a

Un video che fa rabbrividire quello condiviso da Matteo Salvini sulla pagina ufficiale della Lega. Nel filmato si vedono tre persone, due ragazzi e un uomo di mezza età, dirne di ogni al leader del Carroccio. Dietro la telecamera, presumibilmente un telefonino, un giovane chiede: "Secondo voi in Italia c'è razzismo?". Immediata la risposta di uno che commenta: "Salvini sei una me***", poco più in là un altro gli fa eco: "Salvini uguale pom***". Il tutto mentre la terza persona ride. "Complimenti per l’educazione - è la replica del diretto interessato piovuta sopra al video condiviso su Twitter -. Ma chi soni questi disadattati? Neuroni ne abbiamo?".

"Io bast***o? Povero, triste ometto". Saviano insulta e a Salvini lo umilia: "Con tutto l'odio che ha in testa..." | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.