Mauro Corona e l'alcol: "Solo un aspetto di una situazione molto difficile". Bianca Berlinguer, la verità sulla sera della "gallina"

06 dicembre 2020 a

Non solo l'alcol. Bianca Berlinguer parla di Mauro Corona e accenna, con garbo, ai demoni che lo tormentavano quando in diretta a Cartabianca, lo scorso settembre la definì "gallina". Da allora, il direttore di Rai3 Franco Di Mare lo ha cacciato senza diritto di replica. "Privatamente lui ha chiesto scusa subito, la sera stessa - lo difende la Berlinguer, intervistata dal Corriere della Sera -. E credo di aver reagito in modo adeguato in diretta. Magari avrei valutato una sospensione temporanea. Ma cacciarlo senza appello, nonostante la mia evidente contrarietà, mi è sembrato davvero troppo".

"Sapete perché l'orco sovranista Mauro Corona ha chiesto scusa alla Berlinguer?": Aldo Grasso, l'ultima esplosiva verità

Intervistato da Daria Bignardi su Radio Capital, lo scrittore montanaro associò quella sua reazione eccessiva alla crisi d'astinenza da alcol, che non toccava da 40 giorni: "So bene quali fossero le preoccupazioni di Corona quel giorno: e l'alcol è solo un aspetto di una situazione molto difficile. Ma di questo solo lui può parlare. E comprendo in quale stato d'animo e con quale personale sofferenza sia arrivato a sbagliare".

