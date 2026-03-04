Libero logo
È sempre Cartabianca, Mauro Corona apocalittico sull'Iran: "A che cosa torneremo"

di
mercoledì 4 marzo 2026
È sempre Cartabianca, Mauro Corona apocalittico sull'Iran: "A che cosa torneremo"

1' di lettura

"Uno che ha fatto fuori 30-40mila persone, ragazzi... sparavano ad altezza uomo perché si ribellavano, perché volevano andare a scuola, poter vestire come volevano, poter fumare una sigaretta...": Mauro Corona lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca su Rete 4 riferendosi all'uccisione della guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, fatto fuori dall'attacco congiunto di Usa e Israele. 

"So che poi ci sono le fazioni opposte... Io spero soltanto che a questo punto entri una democrazia, entri qualcuno e ridia libertà a queste persone", ha aggiunto lo scrittore. Secondo lui, però, questa guerra in corso in Medio Oriente avrà delle ripercussioni: "Prevedo una crisi economica molto seria, mancheranno prodotti, i prezzi andranno alle stelle, chi potrà permetterselo lo avrà, torneremo alle stufe a legna almeno in montagna".

"Ma lei non ce l'ha già la stufa a legna?", gli ha chiesto la Berlinguer. E lui: "Sì, ce l'ho e ho avuto anche delle discussioni con pseudo ambientalisti, di quelli che hanno il sedere sulle poltrone a Milano e Roma. Ci sono miliardi di centrali a carbone, miliardi di automobili a gasolio, a benzina... E cos'è che inquina l'aria? La stufa del montanaro". 

