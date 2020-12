Alberto Forchielli indagato per evasione fiscale. L'inchiesta della Procura di Milano, "spariti quasi 4 milioni"

10 dicembre 2020 a

E' indagato per evasione fiscale Alberto Forchielli, imprenditore ed esperto di economia cinese. E' finito nel mirino della Guardia di finanza per quasi quattro milioni di euro sottratti al fisco dalle due Mandarin, le società di gestione di capitali che sono la punta di diamante delle sue attività imprenditoriali. Stando alle indagini, avrebbe collocato la sede delle società in Lussemburgo e non in Italia, dove invece avrebbe dovuto pagare le tasse sui profitti prodotti. I capi d’accusa sono due, uno per ogni società. Con Forchielli sono indagati Fabio Roversi Monaco, già rettore dell’università di Bologna e amministratore di Mandarin Capital Management; e Fabio Ricotta, che è stato uno dei fondatori del gruppo Mandarin insieme a Forchielli. I tre sono accusati di non aver presentato le dichiarazione dei redditi di una delle Mandarin per tre anni, dal 2013 al 2015. Per la Procura milanese non c’è alcun dubbio che le tasse fossero dovute al fisco italiano: "La società aveva solo apparentemente sede e operatività in Lussemburgo ma in realtà la sede dell’amministrazione era a Milano, dove si svolgevano le effettive funzioni gestorie e dove veniva esercitata la direzione effettiva".

