L'aria che tira, Myrta Merlino apre in lacrime: "2020, anno di mer***a"

10 dicembre 2020 a

a

a

"Veramente un anno di m***a". Myrta Merlino apre L'aria che tira su La7 con le lacrime agli occhi per la morte di Paolo Rossi, ma non solo. "Questa mattina vorrei avere davanti a me il tasto avanti veloce, per andare avanti di un mese e mettermi alle spalle questo tremendo 2020".

"Rieccolo". La Russa parla, e Myrta Merlino commenta così in sottofondo. Lui la sente, non la prende bene | Video

Questo, ricorda la giornalista, "è stato l'anno del Covid, che ha consegnato al nostro Paese oltre 60mila morti. Faremo un Natale che chiamiamo sobrio, ma che sarà triste. In quest'anno maledetto c'è una tragedia economica e se ne sono andate anche tante persone che tutti noi abbiamo amato molto, penso a Gigi Proietti, a Diego Armando Maradona e stamattina penso a Paolo Rossi", ex compagno di squadra del compagno di Myrta, Marco Tardelli, nell'indimenticabile Italia Mundial del 1982.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.