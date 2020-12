George Clooney ricoverato in ospedale. Tracollo fisico, dimagrito troppo in fretta: com'è ridotto oggi

10 dicembre 2020 a

a

a

A soli quattro giorni dalla fine delle riprese del suo ultimo film, "The midnight sky", di cui è sia protagonista che regista, George Clooney è stato ricoverato d'urgenza per forti dolori allo stomaco. Poi ha trascorso diversi giorni in convalescenza a casa. Il malore è stato provocato da una pancreatite, ma probabilmente anche dalla repentina perdita di quasi 13 chili in vista delle riprese del film. Nella pellicola l'attore, 59 anni, interpreta un astronomo che sopravvive a una catastrofe ambientale. “Forse ho cercato di perdere peso troppo velocemente - ha dichiarato Clooney al tabloid inglese Mirror - e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso”.

"Lei sì che...". George Clooney divorzia e ricorda la Canalis: l'apprezzamento che fa infuriare la moglie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.