Non è l'Arena, "15mila euro per avere il mio lato B". Giulia Napolitano sconvolge Massimo Giletti e lo studio

14 dicembre 2020 a

a

a

A Non è l'arena parla Giulia Napolitano, modella 21enne che ha frequentato le feste estreme di Roma e Milano da quando aveva 18 anni. Un canovaccio che prevedeva sempre droga, sesso e umiliazioni: "Chiedevano di appartarsi con me, ma non ho mai accettato", mette in chiaro la ragazza, in studio davanti a Massimo Giletti. "L'offerta più alta? 15mila euro per avermi... per il Lato B". Accanto a lei, Nunzia De Girolamo ascolta e deglutisce in un misto di rabbia e disgusto. "Mi hanno chiesto di passare una notte con un'altra ragazza, ma dormire si parla un'ora il resto è sesso".

"Prendono la droga dello stupro da sole". Le ragazze invitate ai festini di Genovese? Confessione sconcertante: perché lo fanno

"Perché non ha mai accettato?", chiede Giletti. "Perché mi fanno schifo. La mia dignità vale 500 euro, mille euro? Preferisco mangiare pane e cipolla che aprire le gambe e avere la borsa di marca al braccio. Per quanto penso di essere stata sveglia io, credo di aver corso dei rischi in 80 feste in due anni e mezzo, magari sono stata alla festa di qualche malintenzionato e non facendo uso di droga magari il mio rischio è stato più basso, ma quanto è uscito dal caso di Alberto Genovese mi ha convinto a parlare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.