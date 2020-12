Alberto Genovese, "le ragazze lo fanno per aumentare il piacere". A Non è l'Arena la confessione dell'amico su droga e festini

07 dicembre 2020 a

a

a

Una dichiarazione choc quella che Daniele Leali, il cosiddetto braccio destro di Alberto Genovese, ha fatto in collegamento a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Intervenendo sul caso Genovese, l'uomo ha detto: "La droga dello stupro si chiama Ghb ed è un forte stimolante sessuale. Le donne lo prendono a tappini da sole per andare ai party, non ci sono persone che danno la droga alle ragazze". Una dichiarazione che ha spiazzato il conduttore e gli ospiti in studio. Poi Leali ha continuato: "Molte volte, non sempre, le ragazze assumono la cosiddetta droga dello stupro da sole. Questa cosa deve essere sdoganata. Le ragazze si drogano di loro spontanea volontà perché aumenta il piacere sessuale: questa è una cosa che la gente deve sapere".

"È lei che deve stare malissimo". L'amico di Genovese insulta la De Girolamo, gelo da Giletti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.