Coronavirus, "pazienza se qualcuno morirà". Guzzini, le parole che scandalizzano l'Italia

Bufera sul presidente di Confindustria Macerata Domenico Guzzini. "Se qualcuno morirà, pazienza", ha detto il rappresentante degli industriali durante l'evento online Made for Italy per la moda. Parole ovviamente subito rimbalzate sui social e che hanno scatenato i commenti, durissimi, di molti utenti. Guzzini si riferisce alla situazione del coronavirus e alle misure prese dal governo per arginare l'epidemia. Misure che forse incideranno sulla curva dei contagi, ma che sicuramente stopperanno sul nascere le speranze di ripresa per negozianti e imprese.

"Ci aspetta un Natale molto magro, ma le persone sono un po’ stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori - ha spiegato Guzzini -. Anche se qualcuno morirà, pazienza". Un modo schietto, ma forse fin troppo brutale, per esprimere la disperazione del ceto produttivo italiano alle prese con il tira e molla del governo tra Dpcm, aperture, chiusure, lockdown minacciati e fasce colorate.

