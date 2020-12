CartaBianca, a pochi minuti dalla diretta il colpo sensazionale di Bianca Berlinguer: chi porta in studio, si decide il futuro del Paese?

15 dicembre 2020 a

Un clamoroso colpaccio per Bianca Berlinguer e il suo CartaBianca, in onda tra poco su Rai 3 nella puntata di oggi, martedì 15 dicembre. No, ovviamente non torna Mauro Corona. Ma la Berlinguer strappa l'ospitata più importante che in una giornata come quella di oggi si potesse immaginare: quella di Matteo Renzi. L'uomo del giorno, oggi più che mai, con la verifica a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte saltata all'ultimo minuto per un impegno di Teresa Bellanova. Impegno che, però, sembrava essere già previsto. Insomma, un forfait che ha scatenato il sospetto: tutto pianificato? Di sicuro, a stretto giro, Italia Viva ha ribadito di essere pronta a ritirare i suoi ministri dal governo e, dunque, di essere pronta ad aprire la crisi. Attesa, insomma, per le parole di Renzi. Che questa volta potrebbe anche andare fino in fondo.

