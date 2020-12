Marco Travaglio insulta il "clown" Teresa Bellanova: "Braccia rubate all'agricoltura". La replica di Maria Elena Boschi"

16 dicembre 2020 a

"Braccia rubate all'agricoltura". La prima pagina del Fatto Quotidiano nell'edizione del 16 dicembre è una colata di odio contro Teresa Bellanova. Il quotidiano di Marco Travaglio si apre con la riproduzione del ministro delle Politiche agricole e Matteo Renzi a bordo di un carro. Sopra il titolo: "The Clown", ovvero pagliaccio. Per non parlare poi dell'editoriale del direttore che incolpa la "Vispa Teresa" di aver disertato l'incontro con Giuseppe Conte per essere "cinque minuti a Bruxelles".

Un'accoppiata di immagine e scritto che non è piaciuta a Maria Elena Boschi. La deputata di Italia Viva è corsa in difesa della collega: "Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E ironizza sul suo passato di bracciante. Spero che almeno i colleghi di governo di Teresa siano solidali con lei come lo siamo tutti noi, donne e uomini di Italia Viva". La Bellanova non ha mai nascosto il suo passato: i lavori da bracciante all'età di 14 anni e lo sfruttamento da parte dei caporali. E qualcuno sembra averci sguazzato dentro.

