Non è l'Arena, la bomba di Giulia Napolitano: "Droga e se*** spinto, che politici ho visto a quei festini". Qui crolla tutto

Si parlava del caso Alberto Genovese a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7. Se ne parlava con Giulia Napolitano, modella, siciliana, 21 anni, assurta agli "onori" delle cronache negli ultimi giorni per alcuni racconti sconvolgenti circa feste e festini frequentati da vip (per esempio, ha affermato di aver ricevuto un'offerta da 15mila euro per il lato B). Ma non è tutto. In studio da Giletti, infatti, la Napolitano ha parlato di party in villa e in barca, dove la droga circola liberamente. Dunque, ha aggiunto di aver visto parecchi esponenti del mondo dello spettacolo e addirittura preti e vescovi, soprattutto a Roma. E i politici? Sì, ovviamente ha parlato anche di "politici di tutti gli schieramenti". Senza far nomi, ovviamente. Ma il vizietto è evidentemente bipartisan...

"Per avere il mio Lato B". Giulia sconvolge Giletti e i suoi ospiti: l'offerta indecente, cosa succede veramente nei festini "vip" | Video

