Paolo Berizzi contro Giorgia Meloni: "La galassia neofascista si sposta da Salvini a Fratelli d'Italia"

Paolo Berizzi torna a puntare il dito contro Giorgia Meloni. Sì, quello stesso Berizzi firma di Repubblica finito in più di un tragico scivolone (dal nubifragio a Verona fino alle pesanti critiche a Lega e Fratelli d'Italia). Il giornalista questa volta ha imbrattato le colonne del quotidiano di Molinari con asserzioni infondate sulla leader di FdI. "L'ultradestra torna a casa - esordisce l'articolo -. No, non stiamo parlando dei flop elettorali collezionati dalle due principali formazioni neofasciste italiane - CasaPound e Forza Nuova (quest'ultima appena confluita nel nuovo contenitore fascio-negazionista Italia Libera). Ci riferiamo ai sommovimenti in atto nella galassia nera in questa stagione complessa segnata dall'incertezza dei partiti e dalla pandemia".

Poi più esplicito: "Dopo una stagione di vicinanza ideale, alleanze, ammiccamenti, affinità elettive, strappa e cuci con la Lega salviniana e nazionalista, il mondo della destra più dura, xenofoba e nostalgica guarda adesso non più alla "copia" ma all'"originale": i Fratelli d'Italia. È il carro sul quale si prepara a salire la neofascisteria nell'era Covid. Il carro dei "patrioti". A condire il tutto quello che Dagospia definisce "un'intervista a qualche ex di Forza Nuova (mai alleati neanche con la Lega)". Insomma, l'ennesimo assalto.

