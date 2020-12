Dritto e rovescio, "intollerabile e insopportabile". Paolo Del Debbio, sfuriata al centro dello studio: "Io ti caccio"

18 dicembre 2020 a

"Insopportabile e intollerabile". Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4 si scaglia contro i membri del Comitato tecnico e scientifico che quotidinamente esprimono la propria opinione generando "incertezza continua sulle regole" da osservare durante le feste di Natale.

In attesa dell'annunciato nuovo Dpcm che imporrà altri divieti per le prossime settimane, fino all'Epifania, è un continuo accavallarsi di voci autorevoli degli esperti del Cts che "parlano l'uno contro l'altro". E Del Debbio esplode: "Questi pronunciamenti continui... Trovo intollerabile che membri diversi del Comitato parlano ufficialmente uno contro l'altro... Andrebbe tolto dal Comitato uno che fa una cosa del genere, non è che c'è diritto di parola. Sei nel comitato, parli direttamente con il presidente del Consiglio e non agli italiani. Ognuno dice la sua e questo crea confusione".

