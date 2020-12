Flavio Briatore in Rolls Royce e traffico in tilt a Milano, il colpo di scena: "Mi urlavano contro?"

19 dicembre 2020 a

“Una bufala completa”: Flavio Briatore non ci sta e risponde per le rime a chi lo ha accusato di bloccare il traffico a Milano con la sua Rolls Royce. Non era sua, quindi, l’auto parcheggiata in sosta vietata con le quattro frecce alle 17 e 45 in via Carducci incrocio corso Magenta. La notizia era partita da un video amatoriale, in cui si vedeva la Rolls Royce parcheggiata così male da bloccare addirittura un tram. L’episodio è stato filmato da uno dei presenti: “Il traffico era fermo e poi abbiamo visto Flavio Briatore arrivare, risalire in macchina e andarsene”, ha raccontato l’autore del video. Immediata la replica dell’imprenditore, che su Instagram ha smentito tutto: “La folla inferocita che mi urlava contro? Una bufala completa. Io ero a Monaco e non vado a Milano da almeno 20 giorni. Una bufala enorme, non controllano, non chiedono…va beh…”.

