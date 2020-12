Maria Giovanna Maglie, "domanda non decisa da Rocco Casalino". La verità sulla scenata del premier

19 dicembre 2020 a

La conferenza sul nuovo Dpcm vede le critiche anche di Maria Giovanna Maglie. È lei che, con un cinguettio, plaude a Jana Glagliardi. Il motivo? Presto detto: "Se Giuseppe Conte e Rocco Casalino organizzano conferenze stampa all'ora che dicono loro a reti unificate, e per creare la giusta suspence si aspetta un par d'ore, tutto ok? No,capita un giornalista che fa una domanda non decisa da Rocco. Giuseppi si altera. Bisogna rimediare".

Il riferimento è alla giornalista di Sky Tg24 che ha chiesto spiegazioni in merito ai continui ritardi del governo. "Lei la fa facile - ha replicato il presidente del Consiglio visibilmente alterato - fosse stato per lei avrebbe già disposto da tempo i ristori. Non c'è nessun ritardo nella misure, che toccano un periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio. Stasera il decreto va in gazzetta ufficiale, interveniamo preventivamente e contemporaneamente mettiamo sul piatto 645 milioni". Peccato però che molti italiani stiano ancora aspettando i soldi.

