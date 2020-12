Nicola Porro, "qualcuno crede ancora a queste minch*** di Conte?"

19 dicembre 2020 a

“Le domande di Nicola Porro a cui Giuseppe Conte non risponderà mai. Da ascoltare”. Come poche e semplici parole Giorgia Meloni ha scelto di rilanciare sui suoi social l’intervento del giornalista di Mediaset, che ieri sera ha commentato praticamente a caldo la conferenza stampa del premier (iniziata tra l’altro con oltre un’ora di ritardo, come da cattive abitudini ormai consolidate). “Conte, perché siamo il paese al mondo con più morti? Non hai risposto a questa domanda, così come a quella sul modello italiano che era il migliore ed è diventato il peggiore”, ha attaccato Porro, che ha ricordato la brutta figura fatta dal premier davanti ai giornalisti presenti a Palazzo Chigi. “Vuoi rispondere sul perché dovevamo chiudere a ottobre e novembre per avere il Natale sereno - ha continuato il conduttore di Quarta Repubblica - e invece non lo abbiamo avuto? Caro Conte, non siamo in tempo oggi per le chiusure del 24, questa è un’altra bugia colossale. Ma qualcuno ancora crede a queste minch***?”.

