Walter Ricciardi, figuraccia a L'aria di domenica: "Non è come dice lei", in confusione sul decreto Natale

Walter Ricciardi è stato annunciato in pompa magna da Myrta Merlino in qualità di “grande medico, nonché consigliere principe del ministro Roberto Speranza”. La conduttrice di La7 lo ha invitato a L’aria di domenica per parlare di tutto quanto concerne il coronavirus, a partire dagli ultimi preoccupanti sviluppi sulla mutazione della Sars-Cov-2 che sarebbe più contagiosa del 70%: l’allarme è arrivato dalla Gran Bretagna e l’Italia ha bloccato subito i voli, senza però avere la garanzia che intanto non sia già arrivata la nuova versione nelle precedenti due-tre settimane. Ricciardi si è prestato a tutte le domande della Merlino, anche se ad un certo punto è andato un po’ in confusione: ha infatti sostenuto che durante le feste non si può uscire dal comune per andare dai parenti, cosa che è invece consentita da una deroga. Infatti con un po’ di imbarazzo gli è stato fatto notare che in gazzetta ufficiale c’è scritto che ci si può muovere all’interno delle regioni, con la Merlino che è rimasta un po’ interdetta dopo che in precedenza aveva detto “non sono proprio sicura che sia come dice lei”.

