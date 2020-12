Stasera Italia, Veronica Gentili va in onda vestita così: qui Torino, un pesantissimo sospetto

23 dicembre 2020 a

a

a

Hai capito, Veronica Gentili? Spesso e volentieri ci ha proposto look audaci nel corso delle sue conduzioni o apparizioni televisive. E non ha fatto eccezione nella puntata di Stasera Italia in onda su Rete 4 martedì 22 dicembre. Eccola al timone della trasmissione, nel video qui sotto alle ultime battute della puntata, vestita così come la potete vedere: una maglia metà nera e metà bianca, attillatissima, una sorta di "omaggio" alla Juventus nella sera del disastro contro la Fiorentina. A concludere il look, una vistosissima scollatura. Insomma, look audace e molto sexy. Un look che però non ha portato fortuna ai bianconeri, affatto...

