Niccolò Ghedini, Marco Travaglio: "In tv lui è un osso duro, conosce il diritto e non vai sul liscio"

23 dicembre 2020 a

a

a

Nel corso di un cortocircuito assoluto, ossia la copia sbiadita di Marco Travaglio che intervista il vero Marco Travaglio (e la copia sbiadita è Andrea Scanzi, intervista andata in onda in diretta Facebook, ultimo format ideato dalla copia sbiadita), c'è spazio anche per qualcosa di interessante. C'è spazio per una inattesa confessione firmata proprio da Travaglio. Si parla di televisione, e il direttore del Fatto Quotidiano premette: "Detesto andare in tv ci vado perché serve, per far sapere che esiste il Fatto Quotidiano. Ci vado a fatica e cerco di sviare quando penso ci possa essere una lite", afferma. Vien da chiedersi se va "a fatica" anche da Lilli Gruber, a Otto e Mezzo, dove è ospite un giorno sì e l'altro pure. Ma tant'è.

"Mezzo dilettante". Travaglio dispensa consigli a Conte? Brutalizzato da Minzolini: "Cosa gli manca"

Dunque, Travaglio prosegue nella sua intemerata: "Non andrei mai ospite a Porta a porta, a PiazzaPulita o a Propaganda Live, da Zoro che mi fa venire l’orticaria. Massimo Giletti? Una volta era simpatico ora è diventato TeleSalvini". Ed eccoci, dunque, alla inattesa confessione. Quando gli chiedono chi sia l'ospite che più lo ha messo in difficoltà, risponde: "Discutere dei processi di Silvio Berlusconi con Niccolò Ghedini, non vai sul liscio - ammette -. È uno che conosce il diritto, è un osso duro. Un’altra che politicamente si informa, è secchiona, è la Meloni. E’ raro che deliri come fa Salvini che è poi la ragione per cui gli sta mangiando la pastasciutta in testa", conclude Travaglio.

Scanzi insulta Renzi e lei tace? "A cosa ti sei ridotta", durissimo attacco a Bianca Berlinguer: un grosso caso in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.