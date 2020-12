Massimo Giletti insultato da Marco Travaglio: "Mi era simpatico, ma avete visto come si è ridotto?"

23 dicembre 2020 a

Marco Travaglio contro tutti. Intervistato dal braccio destro Andrea Scanzi, il direttore del Fatto Quotidiano dice di non amare andare in televisione. Una dichiarazione che stride con le comparsate in tv. "Dove non solo mai stato? - chiede Travaglio prima di rispondere - sicuramente a Mediaset. Non che io ci tenga. Ma c'è una lunga lista che contiene solo me, dove si legge chi non può assolutamente apparire". Finita qui? Niente affatto, perché il nemico giurato di Silvio Berlusconi (Travaglio si è sempre accanito contro il leader di Forza Italia soprattutto in merito ai processi che lo hanno visto protagonista ndr) se la prende anche con Massimo Giletti: "Una volta era anche simpatico, sono stato da lui. Poi però è diventato 'TeleSalvini e TeleMeloni'". Da che pulpito, visto e considerato che il Fatto si schiera in tutto e per tutto con Giuseppe Conte.

Travaglio non risparmia neppure Bruno Vespa: "A Porta a Porta sono stato una sola volta e non mi manca". D'altronde il direttore del Fatto è ormai ospite fisso da Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Basta e avanza.

