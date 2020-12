Michele Serra, "ho rischiato di dare del Briatore a Flavio Briatore": le scuse al manager? Ennesima vergogna della penna rossa

23 dicembre 2020 a

Non era Flavio Briatore, ma un suo sosia ad aver lasciato la sua Rolls Royuce, a Milano in centro, sulle rotaie del tram, bloccando il traffico prenatalizio in queste feste funestate dal coronavirus. Michele Serra approfitta della notizia per scrivere un suo commento sulla Repubblica: "Ho rischiato di scriverne, di quella falsa notizia (circolata per due giorni, e non sono pochi) e però alla fine non l' ho fatto, risparmiandomi la brutta figura di dare del Briatore a Briatore l' unica volta che non c' entra niente", scrive.

Serra in modo ironico si rivolge a Briatore e spiega che, "ne approfitto per scusarmi con Briatore (pur non avendo scritto mezza riga contro di lui) a nome delle decine di media che lo hanno descritto, prima protervo e poi fuggiasco, nei panni del Nemico del Natale. Ma a parte lo scampato pericolo, è bello anche sentirsi alleggerito dal peso del pregiudizio. E' sempre un sollievo scoprire che l'umanità è un poco migliore di come la immaginiamo". Ma una domanda finale attanaglia il direttore di Cuore: "Risolta la questione etica, rimane insoluta una domanda: ma si può essere così pirla da lasciare una Rolls sulle rotaie del tram?".

