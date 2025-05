Michele Serra a Piazzapulita, "con grande convinzione": apre le porte ai migranti

"Visto che la destra è così forte ideologicamente e insiste su una idea id nazione su basi etniche , la nazione è il luogo in cui una razza si ricompatta - prosegue il suo ragionamento l'editorialista di Repubblica, che suggerisce una nemmeno troppo vaga venatura razzista insita nella maggioranza di governo e nei suoi elettori -, ecco noi dovremmo insistere ideologicamente sul concetto di nazione come concittadinanza , convivenza tra persone diverse"

"In questa occasione voterò con particolare convinzione il referendum che facilita e semplifica la cittadinanza agli stranieri ". Porte aperte alla immigrazione, insomma: faranno felici i promotori del voto dell'8 e 9 giugno e stupiranno poco chi li conosce da anni le parole pronunciate da Michele Serra in consueto collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita , su La7. Ma sicuramente, nella loro chiarezza programmatica, dicono molto, forse quasi tutto della sinistra italiana.

"Ho sempre pensato che non bisogna replicare alle fake news perché è come abbassarsi troppo di livell...

"Condivido pienamente l'importanza tra l'altro di questo referendum - lo applaude Formigli -. Anche gli altri, ma questo è un referendum su cui si misura un principio di civiltà occidentale che va difeso".