Lapo Elkann e fratelli, la maxi-villa a Marrakech? Un dramma finanziario da milioni di euro: quanto hanno perso

Profondo rosso, una perdita pari a 4,7 milioni di euro per la splendida villa Ain Kassimou di Marrakech. A rimetterci i denari sono Lapo Elkann e i fratelli John e Ginevra. Si tratta della casa già di proprietà di Donna Marella Caracciolo di Castagneto, vedova di Gianni Agnelli, e che oggi i tre Elkann possiedono con una quota del 33,3% ciascuno. Ma, come rivela Il Tempo, il bilancio 2019 appena depositato in Lussemburgo parla chiaro: l'esercizio si è chiuso con un passivo di 150 mila euro, di poco inferiore rispetto all'anno precedente. L'assemblea ha deciso di riportare a nuovo il passivo, facendo così salire il conto delle perdite pregresse a un totale di 4,7 milioni di euro. Ginevra Elkann, che presiede la Juky Sa, la società costituita nel 2003, ha recentemente ottenuto dal re del Marocco, Muhamad VI, la proroga della concessione sulla villa per altri cinque anni, questo perché il sovrano è proprietario di ogni bene nazionale, soprattutto se, come nel caso della villa in questione, contiene una enorme riserva d'acqua come quella di Ain Kassimou.

