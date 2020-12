Roberto Saviano, la replica dopo la cittadinanza revocata: "Messaggio chiaro e pericoloso"

24 dicembre 2020 a

Revocata la cittadinanza a Roberto Saviano e lui per tutta risposta replica così: "Il messaggio è chiaro e pericoloso: chi critica il nostro capo perde la cittadinanza". Il riferimento sembra esplicito a Matteo Salvini. La richiesta contro l'autore di Gomorra era stata presentata dal consigliere comunale leghista Alberto Zelger, per il quale "Saviano è diventato un personaggio provocatorio, irrispettoso dei suoi avversari politici: nessuno mette in discussione il suo impegno contro la camorra, ma il suo delirio egocentrico che lo porta ad attaccare rappresentanti del popolo colpevoli soltanto di avere un’opinione diversa dalla sua su più questioni: dalla liberalizzazione della droga all’immigrazione".

