Veronica Gentili, "mezzo guadio ma va bene anche un terzo o...": prego? La "massima", vestita così

25 dicembre 2020 a

a

a

Come sempre o quasi, sceglie una foto sexy per mostrarsi al suo pubblico. La protagonista? Veronica Gentili, conduttrice Mediaset e giornalista del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Eccola, nell'immagine, mentre con tacco d'ordinanza e vestitino in velluto nero scocca un bacio ai suoi fan con espressione un poco minacciosa. A corredo, la Gentili aggiunge un messaggio di auguri un poco difficile da decifrare. Infatti, su Twitter, cinguetta: "Che sia il Natale migliore possibile alle condizioni date amici miei. Che il mal comune sia davvero mezzo gaudio, ma va bene anche un terzo o un quarto, il possibile insomma. Siamo resistenti, ostinati e testardi, più di quanto noi stessi sappiamo di essere", conclude Veronica Gentili. Vabbè, tanti auguri.

Ma davvero? Veronica Gentili va in onda vestita così: qui Torino, un pesantissimo sospetto | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.