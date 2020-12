Papa Francesco, Urbi et Orbi di Natale e il messaggio al governo: "Sia garantito a tutti l'accesso ai vaccini e alle cure"

25 dicembre 2020 a

a

a

Nel giorno del Natale Papa Francesco rivolge un messaggio ai fedeli prima della benedizione Urbi et Orbi. Un appello che non dimentica il periodo in cui l'Italia riversa."Il Figlio di Dio ispiri a coloro che hanno responsabilità politiche e di governo una rinnovata cooperazione internazionale, a cominciare dall’ambito sanitario, affinché a tutti sia garantito l’accesso ai vaccini e alle cure".

"Allora andrò in paradiso". Pazzesco bis in Vaticano, il like del Papa a questa foto: che cosa sta succedendo?

Da qui il pensiero all'esecutivo giallorosso: "Il Figlio di Dio ispiri a coloro che hanno responsabilità politiche e di governo una rinnovata cooperazione internazionale, a cominciare dall’ambito sanitario, affinché a tutti sia garantito l’accesso ai vaccini e alle cure. Di fronte a una sfida che non conosce confini, non si possono erigere barriere. Siamo tutti sulla stessa barca. Ogni persona è un mio fratello. In ciascuno vedo riflesso il volto di Dio e in quanti soffrono scorgo il Signore che chiede il mio aiuto. Lo vedo nel malato, nel povero, nel disoccupato, nell’emarginato, nel migrante e nel rifugiato".





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.