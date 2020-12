Silvio Berlusconi, occhio allo sfondo: dove si trova nel giorno di Natale (e con chi)

25 dicembre 2020 a

Un Natale inusuale anche per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha deciso di trascorrere assieme alla compagna Marta Fascina le vacanze nella villa della primogenita Marina, a Valbonne, in Provenza. Più puntuale che mai il Cavaliere ha voluto augurare a tutti i suoi sostenitori e non buone festività. "A tutti gli italiani - scrive Berlusconi su Instagram - i più affettuosi auguri di buon Natale". Nell'immagine il leader di Forza Italia è davanti a un albero di Natale riccamente addobbato e colorato, mentre tiene in braccio il suo fedelissimo barboncino Dudù. Tanti i commenti piovuti sotto all'immagine del Cav.

