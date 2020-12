Alessandra Mussolini così? Non proprio, sul trono: la sconcertante foto di Natale dalla Duciona

26 dicembre 2020 a

a

a

Riavvolgere il nastro di un paio di giorni, tornare insomma alla vigilia di Natale, al 24 dicembre. E perché mai? Presto detto, perché Alessandra Mussolini - di cui si è parlato in questi giorni per il definitivo addio alla politica - si è mostrata sui social così come la potete vedere nell'immagine qui sotto. Un curioso e pomposo trono, alle spalle un orso bianco e paesaggi innevati. Il tutto mentre la Duciona indossava giacca e mascherina, oltre a un paio di guanti neri. A corredo dello scatto, la Mussolini ha cinguettato: "Un Natale particolare... il mio augurio va a tutti voi con la speranza che presto ritorneremo a sorridere e abbracciarci! Vi amo". Ma tutta l'attenzione, va da sé, veniva catturata dalla fotografia.

"Politica? Mai più". La svolta radicale di Alessandra Mussolini: "Cosa ho scoperto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.