Augusto Minzolini sul duello tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte: "Uno dei due perderà la faccia"

In politica non esiste pareggio. Per Augusto Minzolini il duello tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte avrà per forza un vincitore e uno sconfitto. Per essere più precisi - sono le parole del retroscenista a Omnibus su La7 - "uno dei due perderà la faccia". Il leader di Italia Viva ha infatti minacciato a più riprese il governo. "Ha fatto Gianburrasca e per questo o rischia di perdere la faccia lui, o Conte è costretto a un cambiamento che non è il rimpasto".

L'unico modo per la firma del Giornale, intervenuta nel salotto di Alessandra Sardoni, è quella di passare attraverso una crisi: "Nessun ministro si licenzia da solo". A pagare il caro prezzo sarà però Renzi: nel caso in cui non riuscisse a cambiare quanto promette del governo, "allora perderà anche il suo ruolo politico".

