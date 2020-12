David Parenzo, lo strepitoso sfogo di Nathania: la (quasi) moglie non lo sopporta più, inchiodato in pubblica piazza

29 dicembre 2020 a

Ahi ahi ahi, David Parenzo. Lo sfogo della (quasi) moglie (il matrimonio è stato infatti rimandato a causa del coronavirus) si sfoga su Twitter, laddove in uno stringato cinguettio confessa quanto sia (reciprocamente) difficile condividere l'abitazione tutto il giorno al tempo del Covid e dello smart-working. "Ho notato che David Parenzo ed io non sopportiamo il reciproco smart working. Capita anche a voi? Parlatecene, può aiutarci", cinguetta Nathania Zevi. Alla quale risponde proprio Parenzo: "A me in realtà non disturba affatto quando lavori da casa. Stai in camera, porta chiusa e stop! Dov’è il problema?". A chiudere lo scambio ancora Nathania: "In gabbia mi sopporti di più, ho capito. Sto per uscire. Preparati", conclude. Comunque tranquillizziamo Nathania: se non sopporta più David, non vi è nulla di anomalo.

