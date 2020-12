Maria Giovanna Maglie sul vaccino anti-Covid: "Germania sovranista, la Merkel ha violato i patti europei"

29 dicembre 2020 a

La Germania ha deciso di acquistare autonomamente 30 milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech, da aggiungere a quelle già previste dagli accordi europei. La cancelliera Angela Merkel ha preso una decisione che va contro l'intenzione dell'Ue di muoversi insieme: ovviamente non arriveranno sanzioni, ma anzi la Germania potrebbe aver aperto la strada, dato che ora anche altri paesi potrebbero decidere di fare la stessa operazione. "Non solo la Germania ha fatto i suoi interessi in puro stile sovranista - ha commentato in un tweet Maria Giovanna Maglie - e se lo fa la Germania non è più una parolaccia. Ma ha anche violato il patto del 7 giugno di non negoziare separatamente altre forniture di vaccino". L'intervento della giornalista non fa un piega, così come il fatto che se a fare una simile operazione fosse stata una nazione diversa dalla Germania, probabilmente si sarebbero scatenate polemiche in tutta Europa. E invece nessuno ha avuto da ridire sulla Merkel che si è assicurata altri 30 milioni di vaccini, oltre ai circa 55 che già le spettano dall'Ue.

