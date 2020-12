Stasera Italia, "Conte come Churchill". Pier Luigi Bersani consiglia il centrodestra: "Pazientate ora, poi toccherà a voi"

30 dicembre 2020 a

"Pazientate solo un po'". Pier Luigi Bersani, in collegamento con Stasera Italia su Rete 4, lancia un clamoroso consiglio (non richiesto) al centrodestra. Pur di salvare ora il governo, di fatto l'ex segretario del Pd oggi in LeU definisce Giuseppe Conte un "premier morto che cammina". Se sia un lapsus o un chiaro segnale politico lanciato a Matteo Salvini e Giorgia Meloni lo si scoprirà nelle prossime settimane, ma le parole di Bersani lasciano di stucco lo studio e i telespettatori a casa.



"Pazientate un po' e lasciate andare avanti Conte ora che c'è bisogno di fare il vaccino - spiega Bersani rivolgendosi idealmente all'opposizione -. Puntate sull'effetto Churchill, perché come gli inglesi non volevano sentire più parlare di lui finita la guerra anche gli italiani vorranno mettersi alle spalle Conte e il periodo di cui è stato simbolo. Quindi toccherà a voi. Pazientate solo un po'...". Non proprio il massimo per chi, in teoria, intendeva rafforzare l'esecutivo.

