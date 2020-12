Vittorio Sgarbi, la prova del "governo di peracottari": "Pure Kuwait, Oman e Bulgaria", altro che "modello Italia"

30 dicembre 2020 a

Vittorio Sgarbi ha pubblicato la classifica aggiornata al 29 dicembre sul numero di vaccinati in rapporto alla popolazione. Quello che balza all’occhio è che in tutto il mondo solo il Costa Rica è messo peggio del nostro paese, che invece è dietro addirittura a Kuwait, Oman e Bulgaria. “Questo è il ‘modello Italia’”, ha ironizzato amaramente il noto critico d’arte, che poi ha definito l’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte un “governo di peracottari”. In precedenza, invece, Sgarbi aveva rivolto un appello ai no vax, che sono ritornati con prepotenza sulla scena per osteggiare un siero che è l’unica reale soluzione alla pandemia: “Io mi vaccino e ai no vax dico di non farsi mettere nell’angolo dalla violenza del potere perché passerebbero per essere gli untori. O riescono a far capire perché non costituiscono un rischio oppure è meglio che lo facciano”. Poi Sgarbi ha ammesso di ritenere il vaccino “la soluzione migliore per uscire dalla crisi. Se in questo periodo hanno limitato la nostra libertà in questo modo è perché si tratta di un affare di Stato e non di un affare privato”.

