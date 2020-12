Matteo Bassetti contro i no vax: "Mi insultano e dicono che mi sono vaccinato per finta. Vogliono ripetere il 2020?"

30 dicembre 2020 a

“Vogliamo tornare a vivere un altro 2020?”. Matteo Bassetti si è accaldato durante un intervento a Tagadà su La7, dove ha spiegato perché è così importante che tutti remino nella stessa direzione a favore del vaccino, unica vera soluzione per lasciarsi alle spalle la pandemia nel corso del prossimo anno. Il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova ha innanzitutto dichiarato che sarebbe necessaria una distinzione tra due scenari: “Per gli operatori sanitari dovremmo pensare all’obbligatorietà. In ospedale, nelle rsa, nelle strutture sanitarie chi non è vaccinato non deve laborare, questo lo dovrebbe stabilire lo Stato. Dobbiamo garantire strutture con il personale Covid free. Per quanto riguarda la popolazione, sicuramente si arriverà a un punto che chi non è vaccinato non potrà fare determinate cose”. Poi Bassetti ha rivelato di essere vittima di una situazione molto spiacevole, come tanti altri: “Il mio profilo social è inondato da gente che mi insulta, mi dice che mi sono vaccinato per finta, che sono un ladro e un corrotto. Vogliamo mettere un punto fermo come Stato italiano e dire che i no vax sono il male del nostro paese in questo momento? Bisogna essere tutti dalla parte dei vaccini, nessuno escluso”.

