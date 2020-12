Giovanni Toti a Stasera Italia: "Il vaccino un imbroglio mondiale? Roba surreale, tipicamente italiana"

30 dicembre 2020 a

“Io ho dato piena adesione, quando sarà il mio turno mi vaccinerò immediatamente”. Così Giovanni Toti è intervenuto allo speciale di Stasera Italia, condotto da Veronica Gentili su Rete 4 e incentrato principalmente sul vaccino che dovrà salvarci da questa pandemia di Covid che ormai va avanti da un anno. A differenza del tanto contestato Vincenzo De Luca, il governatore della Liguria aspetterà con pazienza il suo turno, ma intanto ha voluto mandare dei messaggi importanti: “A me sembra surreale questo dibattito perché stiamo parlando di obbligatorietà di un bene che non abbiamo o che comunque abbiamo in dosi molto limitate. Sarebbe surreale rendere obbligatoria una cosa che non abbiamo nei nostri frigoriferi, sarebbe tipicamente italiano”. Poi Toti ha spiegato molto semplicemente perché i no vax non hanno alcun tipo di credibilità: “Il vaccino ha ricevuto tutte le organizzazioni da tutte e cinque le istituzioni mondiali, se pensiamo che si siano messe d’accordo per imbrogliare il mondo e darci un vaccino che non è buono, allora esistono anche le scie chimiche e la terra è piatta. Quindi togliamoci da questo dibattito”.

