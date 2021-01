Chiara Nasti festeggia il Capodanno a Dubai, travolta dalle accuse: "Chiedetelo a Conte perché"

01 gennaio 2021 a

Per festeggiare il Capodanno in tranquillità molte influencer e vip di Instagram hanno deciso di lasciare l’Italia per altri Paesi. È il caso, per esempio, di Chiara Nasti, che ha scelto di trascorrere la fine dell’anno a Dubai, o di Giulia De Lellis, partita alla volta della Svizzera. A molti follower non è piaciuto questo comportamento. "Noi non possiamo uscire di casa e tu sei a Dubai??”, ha scritto qualcuno; “Che schifo questi ricchi, per loro il Covid e le zone non esistono…mi date sui nervi in una maniera assurda ma ancora di più il governo che vi da la possibilità", ha commentato qualcun altro. L’esecutivo, infatti, ha imposto numerose restrizioni all’interno del Paese, ma ha comunque lasciato a chi volesse l’opportunità di volare all’estero. Imponendo solo due condizioni: fare la quarantena e presentare tamponi in entrata e in uscita. E i vip ne hanno approfittato. Chiara Nasti però ha voluto rispondere alle critiche e ha scaricato le responsabilità su Giuseppe Conte e tutto il governo, non risparmiando nemmeno i leader europei: “A sto giro più che criticare noi io due domande le farei a chi ci governa considerando che stiamo da un anno in questa situazione e solo in Europa viviamo chiusi in casa e pieni di restrizioni perché qui è tutto normale e tutto funziona (rispettando le regole)".

