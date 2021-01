Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gode. Gli "auguri" di mamma Pretelli? Pier Paolo e Salemi umiliati in diretta

01 gennaio 2021 a

Doccia gelata al Grande Fratello Vip su Canale 5 per Pier Paolo Pretelli e Giulia Salemi. E gode, immaginiamo, Elisabetta Gregoraci. Durante lo speciale di Capodanno Happy New Year, l'ex velino di Striscia la notizia ha ricevuto gli auguri in collegamento video dalla famiglia. I genitori, il fratello minore Giulio e la neo cognata si sono stretti idealmente al loro "vip", ma poi proprio la mamma ha sganciato un inatteso siluro "tra le righe" del suo buon anno. "In questo periodo stai perdendo moltissimi consensi. Non sprecare quest’opportunità preziosa, che hai sempre sognato".

Il riferimento, brutale, viene colto da tutti i telespettatori: nelle ultime settimane, dall'uscita della sua ex fiamma Gregoraci, Pretelli si è avvicinato tantissimo alla Salemi, fino a spingersi a baci appassionati in piscina proprio nelle ultime ore del 2020. Una strategia sentimentale che secondo la mamma starebbe contrariando i fan di Pier Paolo. E il ragazzo ha reagito con un sorriso amarissimo e decisamente spiazzato.

