Selvaggia Lucarelli insultata dall'ex M5s Tosatto: "Disprezzo chi per fare carriera si è fatta vaccinare da mezza Italia"

Un orrore, denunciato sui social da Selvaggia Lucarelli. Un orrore proprio nei suoi confronti scritto da Andrea Tosatto, che come spiega la giornalista è "psicologo. Ex candidato 5 stelle". Selvaggia scrive soltanto questo a corredo di due screenshot relativi a quanto scritto da Tosatto contro di lei. Frasi inaccettabili: "Selvaggia Lucarelli dice che disprezza profondamente chi non si vaccina. Io invece disprezzo profondamente chi, per far carriera, si è fatta vaccinare da mezza Italia", premette. Dunque rincara la dose contro chi sostiene i vaccini: "Che brutta gente i No-Vax! Persone che vorrebbero rimanere padrone del proprio corpo invece che consegnarlo ad un probabile alcolizzato eletto da nessuno e tenuto per le palle dai Poteri Forti. Proprio brutta gente", conclude Tosatto con una inqualificabile ironia.

"Vi disprezzo, qualcuno morirà". Vaccino, la Lucarelli su tutte le furie: cosa è successo e con chi se la prende

