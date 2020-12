Selvaggia Lucarelli su tutte le furie contro chi rifiuta il vaccino: "Vi disprezzo, qualcuno morirà"

30 dicembre 2020 a

Anche Selvaggia Lucarelli dice la sua sul vaccino. La giurata di Ballando con le Stelle si scaglia contro chi rifiuta l'antidoto al coronavirus. "Le persone - scrive sui social - che non intendono vaccinarsi non hanno il mio rispetto. Anzi, le disprezzo fortemente e desidero che lo sappiano e sappiano il perché”. Poi la firma di Tpi scende nel dettaglio: "Vi disprezzo perché ogni giorno che in più in cui voi non vi vaccinerete ci allontaneremo un giorno in più dal raggiungimento dell’immunità di gregge e qualcuno, nel filo invisibile che disegniamo continuamente con le nostre scelte durante questa epidemia, per le vostre scelte morirà”. La stessa Lucarelli, anche in onda a PiazzaPulita, aveva criticato tutti coloro che sottovalutano il problema. In particolare la giornalista aveva preso di mira le serate folli estive, che - a suo dire - hanno degenerato nella seconda ondata.

