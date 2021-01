La Molisana, dopo la polemica arriva la replica della Lega: "Ecco l'unica pasta che potete mangiare"

06 gennaio 2021 a

Dopo la polemica sulla pasta "La Molisana" definita "fascista", la Lega lancia una pasta tutta sua. Un vero e proprio sberleffo a chi ha puntato il dito contro il noto marchio. Il Carroccio, sulla sua pagina Twitter, ha pubblicato una foto di Matteo Brandi con tanto di commento ironico: "Ecco la geniale risposta". Nell'immagine si vede un pacco di pasta chiamato "la boldrina" e sotto "solo gran antifascist". In calce anche la dicitura "l'unica pasta che potete mangiare".

Una chiara replica ironica che segue la spiegazione della responsabile marketing del marketing. Rossella Ferro, nel giorno della polemica, spiegava: "Non abbiamo alcun intento celebrativo quando parliamo di questi formati storici, nati negli anni '30. Abbiamo appena provveduto a cambiare le schede descrittive dei prodotti, siamo molti attenti alla sensibilità dell'opinione pubblica e in questo caso l'unico errore è stato non ricontrollare tutte le schede affidate all'agenzia di comunicazione. E invece è la conferma che non si può perdere di vista nemmeno un dettaglio, non volevamo affatto celebrare quel periodo storico", ha concluso.

