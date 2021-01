Flavio Briatore, colpaccio milionario. Dove esporta il Billionaire: una clamorosa sfida, anche al Covid

08 gennaio 2021 a

Obiettivo: insegnare ai ricchissimi arabi l'ospitalità italiana. Flavio Briatore apre un nuovo Billionaire a Riyad, in Arabia Saudita. Come riporta il Tempo, il ristorante in Dabbab Street nel quartiere Sulaimaniya sarà il terzo del brand-cult nato nel 1998 a Porto Cervo, in Sardegna, ed esportato anche a Dubai. Di fatto, dunque, il marchio Briatore conquista il Medio Oriente e sfida soprattutto il Covid, insegnando che proprio nel momento della crisi globale è il momento di scommettere sul futuro.

Il locale, che sarà gestito dal franchise saudita Modern Food Company, specializzato in marchi internazionali dell'ospitalità, punta adi attirare i professionisti più danarosi ed esigenti della città, un po' come accade in Costa Smeralda, e offrirà due tipi di cucina: quella asiatica e quella italiana, curata dallo chef Batuhan Piatti Zeynio Lu.

