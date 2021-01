Roberto Saviano dice addio a Repubblica: un clamoroso ribaltone, dove si trasferisce dal 15 gennaio

08 gennaio 2021 a

Roberto Saviano dice addio a Repubblica e trasloca come editorialista al Corriere della Sera. Lo ha confermato il quotidiano stesso poco fa. La collaborazione partirà il prossimo 15 gennaio: lo scrittore di Gomorra non contribuirà solo con articoli, ma anche con una rubrica sul settimanale del venerdì, 7, e con inchieste, video inchieste e podcast. A proposito del nuovo arrivo, il direttore del Corriere, Luciano Fontana, ha detto che al giornale "arriva un grande giornalista, un intellettuale, autore di inchieste coraggiose e di analisi di qualità sulla nostra società, che darà un contributo rilevante per un giornalismo sempre più serio, pluralista e indipendente".

