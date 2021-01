Roberto Maroni, "intervento chirurgico alla testa": la famiglia chiede massima riservatezza

08 gennaio 2021 a

Roberto Maroni è stato operato oggi, venerdì 8 gennaio. all’Istituto neurologico Basta di Milano. La famiglia ha chiesto la massima riservatezza sulle condizioni dell’ex governatore della Regione Lombardia, che nei giorni scorsi aveva accusato un malore nella sua casa in provincia di Varese ed era stato ricoverato in ospedale. “È stata dura ma ora è tutto sotto controllo”, aveva dichiarato l’ex ministro dopo essere stato dimesso. “Mi sto sottoponendo agli accertamenti del caso, ma il peggio è passato”, aveva rassicurato nell’intervista rilasciata al quotidiano Prealpina una volta tornato a casa. Proprio per eseguire ulteriori accertamenti, Maroni era stato trasferito all’Istituto neurologico Basta di Milano, dove oggi è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa.

